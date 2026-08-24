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Jovanotti, una clamorosa gaffe: "Giordano Bruno...". Travolto dalle critiche

lunedì 24 agosto 2026
Jovanotti, una clamorosa gaffe: "Giordano Bruno...". Travolto dalle critiche

1' di lettura

Gaffe per Jovanotti. Il cantautore, arrivato in Calabria per un concerto a Catanzaro, commette uno strafalcione non passato inosservato sui social. Facendo il bagno a Trebisacce, ridente località dello Jonio cosentino, Lorenzo Cherubini ha fatto un po' di confusione: "In questo pezzo di mondo è nata la filosofia: Pitagora, Giordano Bruno, tutti di queste zone!". Peccato però il grande filosofo vittima dell’Inquisizione fosse nativo di Nola, vicino Napoli. Quanto è bastato per scatenare le critiche, con alcuni utenti del web che lo hanno accusato di "ignoranza e pressapochismo", e chi lo ha invitato a, "riprendere gli studi" e chi ha usato parole ancore più pesanti.

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"Ho sbagliato, ero ubriaco di sole e di sale, mi sono confuso con Tommy Campanella", ha risposto ironizzando il cantante, citando il filosofo di Stilo, lui si calabrese. Gaffe o no, Jova ha portato a casa un altro successo: 30mila persone hanno infatti affollato Germaneto per l'unica tappa calabrese del tour di Jovanotti, il Jova Summer Party.

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La tribù dell'arca di Lorè ha risposto all'invito del cantautore che in tre ore di musica dal vivo e spettacolo ha ripercorso i grandi successi del suo repertorio insieme ai brani più recenti. In tanti hanno condiviso con Jova il live: Chiello, Ghetto Kumbè, Davide Ambrogio, per culminare con i mix dei dj Federico Scavo e Molella.

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