Jovanotti, una clamorosa gaffe: "Giordano Bruno...". Travolto dalle critiche

Gaffe per Jovanotti. Il cantautore, arrivato in Calabria per un concerto a Catanzaro, commette uno strafalcione non passato inosservato sui social. Facendo il bagno a Trebisacce, ridente località dello Jonio cosentino, Lorenzo Cherubini ha fatto un po' di confusione: "In questo pezzo di mondo è nata la filosofia: Pitagora, Giordano Bruno, tutti di queste zone!". Peccato però il grande filosofo vittima dell’Inquisizione fosse nativo di Nola, vicino Napoli. Quanto è bastato per scatenare le critiche, con alcuni utenti del web che lo hanno accusato di "ignoranza e pressapochismo", e chi lo ha invitato a, "riprendere gli studi" e chi ha usato parole ancore più pesanti.

Fiorella Mannoia sul palco con la bandiera "No Ponte": travolta dalle critiche Fiorella Mannoia fa ancora discutere. Dopo essersi esposta pubblicamente a favore della causa palestinese e contro la si...

"Ho sbagliato, ero ubriaco di sole e di sale, mi sono confuso con Tommy Campanella", ha risposto ironizzando il cantante, citando il filosofo di Stilo, lui si calabrese. Gaffe o no, Jova ha portato a casa un altro successo: 30mila persone hanno infatti affollato Germaneto per l'unica tappa calabrese del tour di Jovanotti, il Jova Summer Party.

Leo Gullotta, delirio politico: "Una manina di destra mi ha tolto il premio" Leo Gullotta e la presunta mano, non di Dios, che gli ha precluso il premio della Fondazione Taormina Arte. A raccontare...