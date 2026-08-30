Al via oggi, in prima serata su Rete4, “Giganti” con Toni Capuozzo. Pier Silvio Berlusconi: "Pagine televisive di grande qualità"

Al via oggi, in prima serata su Retequattro, “Giganti”, il nuovo programma firmato da Toni Capuozzo, dedicato ai grandi protagonisti della storia. In occasione della partenza, Pier Silvio Berlusconi ha voluto condividere queste parole: "Sono orgoglioso dei prodotti che partono questa sera su Retequattro, firmati da Toni Capuozzo. Le serate raccontano i più grandi personaggi della storia, a partire da Papa Wojtyła. Sono pagine televisive di grande qualità, scritte e curate con la consueta schiettezza, lucidità e libertà di pensiero dal caro maestro Toni Capuozzo".

