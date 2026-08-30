Sondaggio Lab21, Elly Schlein doppiata: clamoroso siluro di Giuseppe Conte

"Nuova settimana, nuovo sondaggio. Questa volta Lab21 per Affaritaliani.it stima Alessandro Onorato al terzo posto per gradimento nel sondaggio sul leader del campo largo. Un risultato straordinario per chi, come noi, è partito dal basso con l'obiettivo di cambiare davvero il Paese". Lo scrivono sui social di Progetto civico Italia, di cui Onorato è leader, commentando il sondaggio di Lab21 per Affaritaliani.it che vede l'assessore ai Grandi eventi di Roma al terzo posto, dietro Giuseppe Conte ed Elly Schlein, tra i leader che dovrebbero guidare il campo progressista. Nello specifico il presidente del Movimento 5 stelle ottiene il 50,3% del favore degli elettori del centrosinistra, la segretaria del Pd il 20,2%, Onorato il 12,2%, Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, il 10, Nicola Fratoianni, co-leader di Avs, il 4,4%, e Angelo Bonelli, altro leader dei rossoverdi, il 3,1%.

Intanto dal M5s chiedono a gran voce le primarie. Il motivo? Sono "un momento di grande partecipazione e democrazia", per "avvicinare alle urne i nostri popoli, non allontanarli", per questo "sono oggettivamente l'unica scelta". Lo ha affermato Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, in un'intervista al Corriere della Sera. Per Patuanelli ottobre potrebbe essere il mese da dedicare "alla costruzione della base programmatica che dovrà essere condivisa dalle forze progressiste". "In realtà non siamo divisi affatto, quattro anni di attività parlamentare lo dimostrano - ha osservato parlando del rischio di divisioni interne - nell'ultima sessione di bilancio abbiamo presentato almeno quattro proposte sistemiche, che sono una parte importante del programma condiviso".