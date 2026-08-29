Paramount+ annuncia l'inizio delle riprese della quarta stagione di ITALIA SHORE, il docu-reality prodotto da Fremantle. A dare il via a questa nuova avventura sarà l'ingresso dei protagonisti nella villa, un momento che offrirà un primo sguardo ai volti e alle dinamiche che animeranno il nuovo capitolo dello show.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, ITALIA SHORE è pronto a tornare con una nuova stagione ricca di energia, emozioni e colpi di scena. Un gruppo di personalità sopra le righe, accomunate dalla voglia di vivere ogni esperienza al massimo, darà vita a nuove avventure e dinamiche imprevedibili, confermando lo spirito irriverente che ha reso il franchise Shore un fenomeno globale. E, anche quest'anno, non mancheranno novità destinate a sorprendere fan e protagonisti. La quarta stagione debutterà in Italia nel 2027 in esclusiva su Paramount+.

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