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Paramount+ annuncia l'inizio delle riprese della quarta stagione di ITALIA SHORE

sabato 29 agosto 2026
Paramount+ annuncia l'inizio delle riprese della quarta stagione di ITALIA SHORE

1' di lettura

Paramount+ annuncia l'inizio delle riprese della quarta stagione di ITALIA SHORE, il docu-reality prodotto da Fremantle. A dare il via a questa nuova avventura sarà l'ingresso dei protagonisti nella villa, un momento che offrirà un primo sguardo ai volti e alle dinamiche che animeranno il nuovo capitolo dello show. 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, ITALIA SHORE è pronto a tornare con una nuova stagione ricca di energia, emozioni e colpi di scena. Un gruppo di personalità sopra le righe, accomunate dalla voglia di vivere ogni esperienza al massimo, darà vita a nuove avventure e dinamiche imprevedibili, confermando lo spirito irriverente che ha reso il franchise Shore un fenomeno globale. E, anche quest'anno, non mancheranno novità destinate a sorprendere fan e protagonisti. La quarta stagione debutterà in Italia nel 2027 in esclusiva su Paramount+.

Per vedere contenuti esclusivi e scoprire segreti e curiosità dei protagonisti di questa stagione, segui ITALIA SHORE sui profili social ufficiali della serie - TikTok e Instagram -  di Paramount+ - Facebook, Youtube, Instagram, X, TikTok e Threads - e di MTV Italia - Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube

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