La prevenzione secondo la Gen Z: un cortometraggio e un evento per parlare di tumore al seno

Dieci anni di volti, voci e storie di rinascita e coraggio dopo una diagnosi di tumore al seno. Sorrisi in Rosa celebra un anniversario speciale e lo fa guardando al futuro, con un evento dedicato alla prevenzione senologica, alla Ricerca e al valore della condivisione lungo il percorso di cura. Martedì 6 ottobre, dalle ore 18 alle 20, l’Auditorium IULM di Milano ospiterà “Let’s talk with Sorrisi in Rosa: 10 anni insieme”, un incontro aperto al pubblico promosso da Humanitas in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca e Università IULM. Sorrisi in Rosa è il progetto nato da un’idea della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, insieme ai senologi delle Breast Unit di Humanitas, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, rinascita e coraggio.

Oggi sono oltre 170 le testimonial Sorrisi in Rosa che hanno affrontato il percorso oncologico negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania e sono entrate a far parte del progetto, trasformando la propria esperienza in un messaggio di fiducia e consapevolezza per altre donne. Protagoniste dell’evento del 6 ottobre saranno proprio le donne di Sorrisi in Rosa, i professionisti della Breast Unit e del Cancer Center dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e degli altri ospedali del Gruppo, e gli studenti e studentesse dell’Università IULM.