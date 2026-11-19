Il Natale è il momento in cui anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Da questo spirito nasce la 14ª edizione del Xmas Charity Shopping Event, l’appuntamento promosso dall’Associazione La Mano del Bambino che unisce shopping, convivialità e solidarietà, trasformando la ricerca del regalo perfetto in un’occasione per contribuire a un progetto importante per tanti bambini e le loro famiglie.

Dal 20 al 22 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle 19.30, il Milan Marriott Hotel di Milano accoglierà i visitatori in un’atmosfera natalizia ricca di proposte e sorprese. Oltre 100 espositori proporranno gioielli e artigianato, abbigliamento e accessori, articoli per la casa e design, libri e giochi per bambini, specialità food & beverage e tante idee regalo originali. Un’occasione per lasciarsi ispirare, scoprire nuove proposte e vivere la magia delle feste sapendo che dietro ogni acquisto c’è un valore che va oltre il dono.

Ad arricchire il salotto di Natale sarà un programma di appuntamenti speciali pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età: degustazioni, presentazioni di libri, incontri con autori e ospiti, racconti di viaggio, dimostrazioni creative e laboratori dedicati ai più piccoli. Un calendario che accompagnerà i visitatori per tutte e tre le giornate, offrendo occasioni di scoperta, intrattenimento e condivisione.

Una serata inaugurale tra musica, gusto e magia del Natale

La manifestazione sarà inaugurata giovedì 19 novembre alle ore 19.00, con un appuntamento esclusivo su invito dedicato ai sostenitori, ai partner e ai rappresentanti dei media.

A presentare la serata sarà Chiara Besana, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, da anni al fianco dell’Associazione La Mano del Bambino nel promuoverne le iniziative e nel dare voce ai suoi progetti di solidarietà.

Dopo il saluto delle istituzioni, la presentazione dell’Associazione e dei suoi progetti e il tradizionale taglio del nastro, gli ospiti saranno accompagnati in un percorso di musica, convivialità e atmosfera natalizia. La serata vedrà la partecipazione del Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto dal Maestro Mauro Penacca, e uno show cooking con lo chef David Fiordigiglio, che porterà in scena la creatività e il piacere della cucina.

A completare l’esperienza sarà il Christmas Shooting fotografico curato da Cristina Covino, in arte La Cricò Photography, che allestirà un suggestivo ambiente natalizio dove gli ospiti potranno farsi fotografare e portare con sé un ricordo speciale della serata.

Sarà l’occasione per scoprire in anteprima le novità dell’edizione 2026, incontrare le persone che condividono i valori dell’iniziativa e brindare insieme all’inizio di tre giornate all’insegna della solidarietà. Un momento di incontro che rinnova l’impegno di una comunità capace di mettere in rete energie e sensibilità per offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Tre giornate di incontri, storie, sapori e creatività

Il programma accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento, con appuntamenti dedicati alla cultura, ai viaggi, alla gastronomia e alla creatività. Presentazioni di libri, degustazioni, racconti e dimostrazioni offriranno occasioni per incontrare professionisti, autori e protagonisti di mondi diversi. Accanto agli appuntamenti già in calendario, il programma si arricchirà di ulteriori iniziative e momenti speciali che animeranno le tre giornate. Gli incontri delle tre giornate saranno moderati da Chiara Besana, che accompagnerà ospiti e pubblico attraverso i diversi appuntamenti.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

La prima giornata si aprirà alle 11.30 con La tavola delle feste di Longino & Cardenal: Riccardo Uleri, CEO di Longino & Cardenal, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze della tavola e delle proposte per le occasioni speciali.

Alle 15.00 sarà la volta di un viaggio tra Sudafrica e Oceano Indiano, con Marianna Salerno, Destination Manager Indian Ocean & Southern Africa, per scoprire destinazioni, paesaggi ed esperienze di viaggio.

Alle 16.00 Camilla Da Rocha, conosciuta come La Posh, presenterà il suo libro Galateo Contemporaneo e svelerà in anteprima il nuovo volume Galateo Contemporaneo a Tavola.

Alle 17.00, il cioccolato sarà protagonista con Lavoratti 1938, per una degustazione accompagnata dalla lettura di alcuni dei passi più emozionanti di Canto di Natale di Charles Dickens, il racconto simbolo delle feste.

La giornata si concluderà alle 18.00 con Linda Traversi, che presenterà il suo libro La panchina delle cose difficili.

SABATO 21 NOVEMBRE

La seconda giornata inizierà alle 10.00 con Marta Ceresa, titolare di Orangorilla, che presenterà e leggerà alcuni brani del suo libro Cani molto milanesi, un racconto di storie di cani e della città di Milano.

Alle 11.00 sarà protagonista Michela Proietti con la presentazione del suo libro Di passaggio a Milano.

Alle 15.00 il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del Canada, in un’immersione tra natura, culture e meraviglie, insieme a Maurizio Di Bella, Destination Manager Canada.

Alle 17.00 spazio alla tradizione dolciaria con il Team di Balma Bakery, che presenterà il suo Panettone di Natale.

Alle 18.00 chiuderà il programma della giornata Alice Agnelli, con la presentazione del suo libro Quando la vita accade.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

L’ultima giornata sarà dedicata anche alla creatività e ai più piccoli.

Alle 10.30 sono in programma due appuntamenti: un laboratorio per bambini a cura de Il Mondo di Meg, con Babbo Natale e i suoi elfi, per vivere insieme un momento di creatività e divertimento nell’atmosfera delle feste, e una dimostrazione creativa con Simona Spaiardi di Fleur Milano, dedicata all’arte delle ghirlande natalizie, tra fiori, colori, elementi naturali e decorazioni.

Alle 15.00 il programma si concluderà con un viaggio oltre il Circolo Polare, alla scoperta della magia dell’inverno lappone. A guidare il racconto sarà Giorgio Medina, Destination Manager Nordics, che accompagnerà il pubblico tra paesaggi, tradizioni ed esperienze delle destinazioni nordiche.

La Casa della Mano del Bambino: un progetto per accogliere e sostenere le famiglie

Parte del ricavato sarà infatti devoluto al sostegno del progetto La Casa della Mano del Bambino, pensato per offrire accoglienza e sostegno alle famiglie che raggiungono Milano per accompagnare i propri figli con malformazioni congenite della mano nei percorsi di cura e riabilitazione. Un luogo in cui trovare vicinanza e serenità durante un momento delicato, con la consapevolezza di poter contare su un punto di riferimento. Sostenere questo progetto significa contribuire a rendere il percorso delle famiglie meno difficile, perché nessuno debba sentirsi solo nell’affrontare le sfide legate alla salute di un figlio.

Il Xmas Charity Shopping Event è espressione dell’impegno dell’Associazione La Mano del Bambino che da anni promuove attenzione, sostegno e sensibilizzazione sulle patologie e le malformazioni della mano in età pediatrica. Un impegno che si affianca all’attività clinica del Prof. Giorgio Pajardi e del team dell’Unità Operativa di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica, al fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie lungo il percorso di diagnosi, trattamento e riabilitazione.

A guidare l’Associazione è la Dott.ssa Elisabetta Palleroni, fondatrice insieme al Prof. Giorgio Pajardi e Presidente dell’Associazione, che attraverso il lavoro dei volontari, il coinvolgimento dei sostenitori e la collaborazione con partner e realtà del territorio continua a promuovere iniziative capaci di trasformare la sensibilità verso gli altri in azioni concrete.

Il sostegno dei partner

Anche quest’anno il Milan Marriott Hotel sarà la cornice dell’evento, accogliendo espositori e visitatori in uno spazio dedicato allo shopping, alla creatività e alla condivisione.

«Accogliere al Milan Marriott Hotel il Xmas Charity Shopping Event significa dare espressione a un’idea di ospitalità che per il nostro Gruppo comprende anche la partecipazione alla vita della comunità e l’attenzione ai suoi bisogni» - dichiara Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels. «Siamo lieti di affiancare l’Associazione La Mano del Bambino e di contribuire a un progetto che mette al centro l’accoglienza delle famiglie durante il percorso di cura dei propri figli. Aprire i nostri spazi a questa iniziativa significa favorire l’incontro tra persone, associazioni e realtà del territorio, dando alla solidarietà un luogo in cui tradursi in sostegno concreto».

La manifestazione si realizza anche grazie al sostegno di: Alidays, tour operator specializzato in viaggi su misura, con New Travel District, realtà attiva nel settore turistico; Bennet, azienda leader nel settore della grande distribuzione organizzata con ipermercati e superstore in tutto il Nord Italia; Human Company; Russotti Gestioni Hotels, importante gruppo alberghiero di cui fa parte il Milan Marriott Hotel; e MultiMedica, organizzazione sanitaria impegnato nell’assistenza, nella ricerca e nella formazione. Il loro contributo aiuta a rendere possibile un’iniziativa che unisce solidarietà e partecipazione. Tre giornate in cui la ricerca del regalo giusto diventa anche un’opportunità per sostenere una causa importante e riscoprire il valore di un gesto rivolto agli altri.

L’Associazione La Mano del Bambino invita tutta la città a partecipare e a vivere il Natale con uno sguardo attento a chi ha più bisogno.

Perché il valore più grande di un regalo non è soltanto ciò che contiene, ma anche ciò che può rendere possibile.