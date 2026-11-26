Sicurezza, difesa, economia ed energia, sono questi i temi al centro della XXXIV Conferenza di Pontignano, che si apre oggi, 26 novembre, a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, e si concluderà domani. Due giorni di incontri tra rappresentanti istituzionali, politici, diplomatici, imprese e mondo accademico per fare il punto sui rapporti tra Italia e Regno Unito e sulle prospettive della collaborazione tra i due Paesi. Il titolo scelto per l’edizione 2026 è «Più forti insieme: sicurezza, crescita e valori condivisi». La Conferenza è organizzata dall’Ambasciata britannica e dal British Council Italia ed è presieduta da Lord Willetts e dal deputato Alessandro Cattaneo, nelle vesti di co-presidenti, “Pontignano rappresenta il più importante appuntamento dell’anno per il dialogo e la riflessione sui valori comuni, sui progetti in corso e sulle prospettive delle relazioni tra Italia e Regno Unito. È un confronto a 360 gradi che coinvolge non soltanto le istituzioni, ma anche il mondo della scienza, della cultura e dell’industria. Un’attenzione particolare è riservata alle giovani generazioni, con la partecipazione degli Young Leaders, che rappresentano un motore di cambiamento e una risorsa fondamentale per il futuro”, sottolinea l’On Cattaneo. Tra i rappresentanti italiani che prenderanno parte ai lavori figurano Lorenzo Guerini, presidente del COPASIR, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ed ex ministro degli Esteri, e Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo. Presenti anche Maurizio Gasparri, Lucio Malan, Alessandro Alfieri, Lia Quartapelle, Giuseppe Provenzano, Raffaella Paita e Riccardo Ricciardi.

Ad aprire la Conferenza, nel pomeriggio di oggi, sarà il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, interverranno l’ambasciatore britannico in Italia e San Marino, Stephen Hickey, i due co-presidenti, il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra e il direttore del British Council per l’Italia Brian Young. La prima giornata sarà dedicata in particolare ai temi dell’energia, dell’economia e della sicurezza. È previsto un confronto tra il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro britannico per l’Energia locale e il Lavoro Martin McCluskey mentre sul fronte economico si confronteranno il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e il commissario britannico per il Commercio con l’Europa Ceri Morgan. In programma anche l’intervento di Andrew Western, ministro britannico per l’Occupazione, e una sessione sulla sicurezza nazionale.

I rapporti tra Roma e Londra si sono intensificati negli ultimi anni, con una collaborazione che riguarda ormai diversi settori, l’Italia è il nono partner commerciale del Regno Unito e gli scambi coinvolgono ambiti che vanno dalla manifattura avanzata alle scienze della vita, dai servizi finanziari alle tecnologie e all’energia pulita. Tra i dossier più rilevanti c’è quello della difesa, a partire dal Global Combat Air Programme (GCAP), il progetto sviluppato insieme al Giappone per realizzare un sistema di combattimento aereo di sesta generazione. Un passaggio importante è stato anche l’avvio della sede italiana di Edgewing, la joint venture che riunisce BAE Systems per il Regno Unito, Leonardo per l’Italia e Japan Aircraft Industrial Enhancement per il Giappone.

Nel corso della Conferenza si lavorerà in sei gruppi tematici, uno sarà dedicato alla sicurezza e alla difesa, con un’attenzione particolare alle tensioni geopolitiche, alle minacce ibride, alla disinformazione e alle interferenze nei processi elettorali. Si parlerà anche del rapporto tra investimenti nella difesa e sviluppo economico. Un altro tavolo affronterà il tema della sicurezza economica, dalla protezione delle infrastrutture critiche alla tenuta delle catene di approvvigionamento. Spazio anche ai minerali critici, diventati una questione strategica per l’industria e per l’autonomia tecnologica dei Paesi europei. Il confronto riguarderà le politiche commerciali, i rapporti con i Paesi terzi e le possibilità di sviluppare nuove forme di cooperazione. Tra gli argomenti in agenda figurano inoltre l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, le infrastrutture di calcolo avanzato e la protezione della ricerca e dei dati. Un confronto che si collega al Dialogo bilaterale su Scienza e Tecnologia avviato nel 2025 e che punta a rafforzare la collaborazione nei settori più innovativi.

La sicurezza energetica sarà al centro di un altro gruppo di lavoro, con un approfondimento sul nucleare civile e sui piccoli reattori modulari (SMR). I partecipanti discuteranno delle possibilità di collaborazione tra Italia e Regno Unito sul piano della ricerca, delle regole e dello sviluppo industriale. Un capitolo sarà dedicato anche ai giovani e alle difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, partendo da una ricerca del British Council Italia sulle barriere che ostacolano l’accesso alle professioni creative, il confronto si allargherà alla formazione, alle competenze richieste dalle imprese, alle differenze territoriali e alle opportunità offerte dalla mobilità internazionale, compreso il programma Erasmus+.

La giornata di venerdì 27 novembre si aprirà con l’intervento di Douglas Alexander, segretario di Stato britannico per la Scozia, seguirà una tavola rotonda sul ruolo delle regioni e delle amministrazioni locali nello sviluppo economico, alla quale parteciperanno il sindaco della Tees Valley Ben Houchen, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In mattinata è previsto anche un confronto sulla giustizia tra il ministro Carlo Nordio e la ministra britannica per le Carceri e la Riabilitazione Catherine McKinnell. Il contributo delle imprese e il futuro dei rapporti con l’Europa. Alla Conferenza parteciperà anche la British Chamber of Commerce for Italy, che da 120 anni promuove gli scambi commerciali e gli investimenti tra i due Paesi. Il presidente Tom Noad ha sottolineato il valore dell’incontro come occasione per portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze delle imprese che operano in Italia e nel Regno Unito, soprattutto per quanto riguarda la riduzione degli ostacoli agli scambi. Ci sarà spazio anche per le nuove generazioni. Lo UK-Italy Young Leaders Programme, arrivato al terzo anno, entrerà formalmente nel programma della Conferenza attraverso la creazione della rete Young Leaders Alumni. L’obiettivo è coinvolgere maggiormente i giovani nel dialogo tra i due Paesi. Durante i lavori saranno aperte anche le candidature per l’edizione 2027.

A concludere la due giorni sarà Hamish Falconer, ministro britannico per le Relazioni europee, con un intervento dedicato ai rapporti tra Regno Unito e Unione europea e al ruolo della collaborazione con Italia e Bruxelles. Il suo intervento arriva a una settimana dal Vertice Regno Unito-UE. La chiusura sarà affidata ai due co-presidenti, Lord Willetts e Alessandro Cattaneo. La Conferenza di Pontignano torna così a riunire intorno allo stesso tavolo rappresentanti dei due Paesi, in un momento in cui la collaborazione su difesa, sicurezza, commercio ed energia è diventata centrale nell’agenda internazionale di Roma e Londra.