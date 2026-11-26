“La revisione del Testo unico degli enti locali approvata dal Consiglio dei ministri è una buona notizia per i territori, perché restituisce centralità e strumenti a chi governa le comunità. Gli amministratori locali sono il livello più concreto della politica, quello che ogni giorno deve misurare le proprie scelte sui bisogni reali delle persone. Non è un caso che siano anche i più apprezzati dai cittadini. Ripartire da qui significa ricostruire la fiducia nelle istituzioni dal basso, là dove le decisioni hanno effetti immediati e visibili. La novità più rilevante è il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, con il ripristino delle giunte. Il voto si terrà in un turno unico e la coalizione vincente avrà un premio di maggioranza a garanzia della stabilità. Si chiude così una stagione in cui le Province sono rimaste in piedi senza una piena legittimazione democratica e senza risorse adeguate. I cittadini tornano a scegliere chi governa funzioni decisive come la manutenzione delle strade e delle scuole. Altrettanto importanti sono le misure sulla capacità amministrativa. La riforma semplifica le assunzioni e consente di aggiornare in corso d’anno la programmazione del personale. Valorizza la carriera dei segretari comunali, con incentivi per coprire le sedi vacanti nei piccoli Comuni, e aggiorna la disciplina dei controlli contabili e del risanamento finanziario. Si interviene, in sostanza, sulla possibilità concreta delle amministrazioni di dare risposte. È una riforma che va nella direzione, da tempo auspicata, di riavvicinare politica e cittadinanza. Ora saranno decisivi il percorso parlamentare e, soprattutto, i decreti attuativi. In quella fase l’Anci porterà l’esperienza quotidiana dei sindaci, perché a funzioni chiare corrispondano risorse certe e strutture amministrative adeguate”. Lo ha dichiarato Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti e Presidente di Anci Lazio, in merito all’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel).