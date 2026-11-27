Il progetto “Fai pace con i tuoi soldi” firmato dall’agenzia VICEVERSA Studio per Banca Etica si è aggiudicato il Grand Award ai Touchpoint Awards Strategy 2026, il riconoscimento di Oltre La Media Group dedicato al brand positioning e alle strategie di comunicazione più innovative ed efficaci. La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Paola Cambiaghi, si è svolta nella serata del 26 novembre presso gli spazi di Fabbrica di Lampadine, a Milano, ed è culminata con l’assegnazione del trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo.

Nel corso della serata sono stati assegnati 16 premi di categoria a 12 progetti, oltre a 6 Menzioni della Giuria. I dodici progetti premiati nelle diverse categorie hanno concorso all’attribuzione del Grand Award. Ad assegnare i premi di categoria è stata la giuria presieduta da Alberto Dal Sasso, Amministratore Delegato di Audicom e Past President IAA – International Advertising Association, coordinata nella fase finale dal Vicepresidente di giuria Alberto Macciani, esperto di comunicazione e marketing e professore di Marketing presso l’Università Bocconi. A scegliere l’operazione meritevole del Grand Award sono stati i professionisti presenti in sala e le persone collegate in streaming su TouchpointChannel.tv, chiamati a esprimere il proprio voto in diretta.

Accanto ai riconoscimenti di categoria, l’edizione 2026 ha dato spazio a quattro Premi delle redazioni del gruppo editoriale, al Premio Speciale Touchpoint “Fare Comunicazione” e a un riconoscimento dedicato alla comunicazione capace di generare impatto sociale, assegnato da Fondazione Libellula.

I Touchpoint Awards Strategy si confermano un appuntamento per mettere a confronto strategie, idee e risultati, valorizzando progetti che interpretano la comunicazione come leva di posizionamento, relazione e crescita del business.

Supporting Partner dell’edizione 2026 è Paprika Software; Sustainability Partner è YEP; Partner Istituzionale è New York Festivals. Si ringraziano Fabbrica di Lampadine e Ital Communications, che ha curato l’ufficio stampa e le media relations della manifestazione.

Il Touchpoint New York Festivals Award

La dimensione internazionale dei Touchpoint Awards Strategy si rafforza attraverso la rinnovata collaborazione con New York Festivals, uno dei più prestigiosi riconoscimenti al mondo nel settore della comunicazione. Una partnership che collega l’eccellenza dei progetti italiani a un panorama globale, valorizzando strategie capaci di coniugare qualità creativa e risultati concreti. In questo contesto si inserisce il Touchpoint New York Festivals Award, che ha assegnato i riconoscimenti Gold, Silver e Bronze a tre progetti selezionati tra i vincitori dei premi di categoria, distintisi per la capacità di integrare creatività ed efficacia:

GOLD – “That’s the Movimento we Like – Spirito in Movimento”, realizzato da 777 Italia per IVECO.

SILVER – “Nuda Cola”, realizzato da Naked Studio per Coop Italia.

BRONZE – “Fai pace con i tuoi soldi”, realizzato da VICEVERSA Studio per Banca Etica.

Il Premio Speciale Touchpoint “Fare Comunicazione”

Il Premio Speciale Touchpoint “Fare Comunicazione” è stato conferito a Gaetano Sanfilippo per oltre quarant’anni di attività nel settore. Nel corso della sua carriera ha interpretato il mestiere della comunicazione con passione e competenza, tenendo insieme creatività, strategia e persone. Attraverso ruoli ed esperienze differenti ha contribuito allo sviluppo di progetti e organizzazioni e alla valorizzazione dei talenti, accompagnando i cambiamenti della professione con curiosità e capacità di rinnovarsi. Il riconoscimento sottolinea il valore di un percorso nel quale le intuizioni creative sono sempre state affiancate da cultura del lavoro, capacità organizzativa e attenzione alle relazioni.

I Premi delle redazioni

Quattro premi hanno espresso lo sguardo delle redazioni di Oltre La Media Group sui progetti in gara. Touchpoint ha valorizzato la capacità di coniugare creatività e risultati; People are People ha premiato la centralità delle persone; Our Future ha riconosciuto un approccio consapevole alla sostenibilità e ai territori; le redazioni delle testate di Oltre La Media Group hanno assegnato congiuntamente un riconoscimento a una strategia trasversale e integrata.

Premio Redazione Touchpoint. Facile.it – “Lost and… never found”

Per aver trasformato una ricerca sui bagagli smarriti in una notizia di grande rilevanza mediatica, dimostrando come tempestività e contenuti pertinenti possano generare risultati concreti per il business.

Premio Redazione People are People. Pair per GNV – “Il tuo traghetto”

Per aver messo le persone al centro della comunicazione, trasformando il traghetto da semplice mezzo di trasporto a luogo di esperienze e storie da vivere e condividere.

Premio Redazione Our Future. VisitMalta – “Explore The Unexplored”

Per aver superato gli stereotipi della comunicazione turistica, valorizzando luoghi ed esperienze meno conosciuti e promuovendo una cultura del viaggio più consapevole e responsabile.

Premio Oltre La Media Group. BLCK per Arrital – “New Brand Identity Strategy”.

Per aver trasformato la comunicazione in una leva di evoluzione strategica, accompagnando il passaggio da specialista di prodotto a brand con una visione integrata e contemporanea dell’abitare.

Il Premio Fondazione Libellula

Il Premio Fondazione Libellula è stato assegnato alla Fondazione Buzzi e all’agenzia Coo’ee, che ha firmato il progetto di comunicazione dedicato alla realizzazione del nuovo ospedale pediatrico. Il riconoscimento valorizza una campagna capace di andare oltre la sensibilizzazione e trasformare una causa in una visione condivisa, coinvolgendo la comunità. Il progetto racconta come la qualità della cura dipenda anche dagli spazi, dall’attenzione ai bisogni dei bambini e delle bambine e dal sostegno alle loro famiglie. Una comunicazione che non si limita a ottenere ascolto, ma invita le persone a partecipare concretamente alla realizzazione di un obiettivo collettivo.