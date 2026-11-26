Nuovo sviluppo nella governance di Class Editori: il Tribunale di Milano ha annullato le delibere dell’assemblea degli azionisti del 26 giugno 2025 relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. La decisione è arrivata dopo il ricorso di VM 2006, società riconducibile a Francesco Gaetano Caltagirone, che detiene l’8,3% della casa editrice e contestava l’assegnazione dei posti riservati alle minoranze alla lista di Rome Communication, ritenuta collegata a quella di maggioranza guidata da Paolo Panerai.

Durante l’assemblea, la lista di Panerai aveva ottenuto il 59% dei voti, conquistando 13 dei 14 seggi del consiglio di amministrazione. Rome Communication, con il 31,192% dei consensi, aveva ottenuto un posto nel cda, la presidenza del collegio sindacale e la nomina di un sindaco supplente. Nessun candidato della lista presentata da VM 2006 era stato eletto.

Secondo i giudici, tra le liste di Panerai e Rome Communication esisteva un collegamento non dichiarato, in contrasto con le norme sulla rappresentanza delle minoranze nelle società quotate. La valutazione ha tenuto conto dell’insieme dei rapporti personali, professionali e d’affari tra promotori e candidati, compresi quelli societari legati a Netclasspi, partecipata al 30% da Class Editori.

Il Tribunale ha precisato che non è necessario dimostrare l’esistenza di una vera e propria «lista civetta»: il collegamento va accertato considerando concretamente le relazioni tra i soggetti coinvolti. Annullate anche le deliberazioni conseguenti, con spese processuali interamente compensate tra le parti.