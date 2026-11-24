«Siamo al trentaseiesimo dibattito sull’Ungheria: un vero festival dell’ipocrisia. Si parla di ingerenze e rispetto delle istituzioni, ma Parlamento e Commissione saranno equidistanti sulle elezioni in Spagna, Francia, Italia e Polonia? Il Commissario McGrath ha richiamato l’aumento del 15% degli stipendi dei giudici ungheresi come elemento a garanzia della loro indipendenza, ma questo ricorda certe italianate a cui anche la sinistra ricorre spesso per rendere una parte della magistratura funzionale ai propri obiettivi politici. Eppure non ho sentito una parola sul clima di vendetta che si respira in Ungheria. Il doppio standard è evidente: durante i sedici anni del governo Orban, dov’era questo rispetto per la volontà degli elettori? La democrazia non può essere un valore da celebrare soltanto quando vincono i candidati graditi a Bruxelles». Così Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, nell’ambito del dibattito sullo stato di diritto in Ungheria.