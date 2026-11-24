“Un altro elemento conferma il patto del caos tra il mondo dell’estrema sinistra e quello arabo e sta in Radio Blackout, da sempre cassa di risonanza di Askatasuna e affini. La radio ormai alterna palinsesti in cui si alternano programmi in lingua straniera con quelli di avviso dei posti di blocco della polizia al fine di eluderne l’effetto. Quanto emerge ancora una volta, grazie anche all’inchiesta di Sara Sonnessa, è un’alleanza che ritroviamo nelle piazze più pericolose. Questo sodalizio va scardinato a iniziare da quelle istituzioni che lo ospitano e lo coprono, guardacaso sempre guidate dalla sinistra, come in tale evenienza l’amministrazione torinese. Fuori da ogni buonismo, non siamo di fronte a un tentativo di integrazione culturale, ma a un evidente accordo politico. Non vi è nulla di culturalmente ammissibile e non può esserci la promozione dell’integrazione quando si dipingono le divise come un nemico da evitare. Radio Blackout è l’ennesimo tassello che prova l’esistenza del patto del caos, da noi sollevato a partire dal caso autistici inventati e denunciato anche nelle sedi europee la scorsa settimana a Bruxelles con il nostro eurodeputato Carlo Fidanza”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei Deputati , Augusta Montaruli.