Luca Palamara candidato a Roma, chi hanno beccato alla cena di campagna elettorale: un nome clamoroso

Luca Palamara è sceso in politica. Riposta la toga, l'ex magistrato corre nella Capitale con l'obiettivo di un seggio in Parlamento. Solo venti giorni lo dividono dall'esito delle suppletive, ma già festeggia. Si tratta di una cena in periferia con gli amici. Accompagnato dalla moglie, Giovanna Remigi e dall'assistente alla comunicazione, Monica Macchioni, Palamara accoglie i suoi numerosissimi ospiti al ristorante. Tra gli invitati c'è Adele Attisani, amica di Palamara e finita con lui a processo.

Ma al ristorante - scrive il Fatto Quotidiano - di presenze ce ne sono parecchie, se ne contano addirittura duecento. Tra questi c'è Sebino Nela, ex calciatore. Ma anche Bruno, che si presenta come costruttore vicino ai Cavalieri di San Silvestro Papa. Poi ecco il segretario del sindacato di polizia Siulp, Maurizio Germanò, l’avvocato Ivan Marrapodi, il presidente di un’associazione che riunisce i calabresi nel mondo. Tra gli altri sulla strada spunta anche il leghista Simone Montagna.

Nelle fila del Carroccio c'è Mauro Ferri. Mentre risuona il nome di Barbara Gamberini. C’è - scirve il quotidiano - una candidata di Fratelli d'Italia nel Municipio XIV che porta questo nome. Il resto sono imprenditori, avvocati, ingegneri. La cena può avere inizio solo alle 22, quando tutti sono finalmente seduti. Non delude il menù: insalata di polipi e calamari, salmone, patè di tonno e burrata, risotto alla pescatora, cavatelli all’astice, scampi, sfoglie di patate, sorbetto al limone, tiramisù. Accompagna il tutto una Falanghina campana. Per non dimenticare poi la musica, nota di sottofondo per tutta la serata.

