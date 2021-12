Massimo Ferrero, nelle intercettazioni l'odio della figlia: "Voglio sputargli in faccia, mandarlo aff***, dargli fuoco"

08 dicembre 2021 a

Continuano ad uscire le intercettazioni sul caso che ha travolto Massimo Ferrero, dopo l'arresto per bancarotta dell'ex presidente della Sampdoria. "Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia”, queste le parole pronunciate da Vanessa, figlia di Massimo Ferrero, coinvolto nell'inchiesta della procura di Paola per reati societari, bancarotta fraudolenta aggravata e false comunicazioni sociali. Lo scorso 4 giugno 2021, intercettata parla del padre al telefono con una conoscente: "Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia... e mannallo a fanc*** pure lui... i sordi... glie do’ n’ c***. e foco ai capelli.... no? cioè me venisse a chiede!! in piena.... (incomprensibile) ...ti giuro non ce la faccio più!! cioè invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m**** a pagà la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami figlia diletta!! Così dovrebbe comportasse, hai capito? Cosa ti serve? Mangiare? L’università? Bere? No! Che non c’ho manco i soldi per la spesa!".

Uno sfogo rabbioso che coinvolge il padre in maniera implacabile e che fa uscire alla luce i tanti intrighi societari della famiglia Ferrero e i grandi contrasti, ai limiti dell'odio, tra la figlia Vanessa e il padre: figura che sembra non ascoltare i consigli di nessuno e andare dritto per la sua strada che, alla fine, lo ha portato in galera.

L'intercettazione continua: ""Pure mi padre che... se lui c’ha l’Alzheimer... o un principio di schizofrenia... e nella mente si è convinto che tutti i problemi che c’ha è colpa mia... è un problema suo non mio!! Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho!! Una!! Una!! (...) Glielo devo di... non ce sta con la testa!! Sta fuori de testa!! a me non me ne frega un c*** io me voglio levà da sto ginepraio!! Io me voglio levà!! Io voglio lavorare... farmi i c... miei... devono mori!! Capito? Che sto così per loro!", si conclude così lo sfogo amaro e rabbioso di Vanessa Ferrero finita agli arresti domiciliari.

