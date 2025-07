Temptation Island in orbita: è "share-terremoto"

Continua il successo di Temptation Island. Il secondo appuntamento, andato in onda giovedì in prima serata su Canale 5, cresce e si conferma leader della prima serata con una media di 3.697.000 spettatori e il 29.64% di share, che sale al 37.1% sul target commerciale. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.300.000 di spettatori e del 40% di share. Numeri record tra i giovanissimi: 53.77% di share tra i 15-34enni e il 61.5% di share tra i 15-19enni. Numeri ancora migliori rispetto alla prima puntata dello show, andato in onda giovedì 3 luglio, che ha conquistato 3.452.000 spettatori con una share del 27,8%.

Gli ottimi risultati di Temptation Island proseguono e si consolidano nel mondo online. Su Mediaset Infinity, infatti, la prima puntata della stagione è stata vista da 1.711.000 spettatori. Numeri che portano a un ascolto complessivo di Total Audience di 5.163.000 spettatori.