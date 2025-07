Francesca Albanese? La sinistra ha la sua federatrice

Forse abbiamo risolto un problema ai compagni, notoriamente divisi su tutto. Prendi l’ultima discussione sulla politica estera alla Camera e al Senato: i cinque principali partiti della (futura) coalizione di centrosinistra hanno presentato cinque risoluzioni diverse. Non solo: queste benedette risoluzioni non se le sono nemmeno votate reciprocamente. Peggio ancora: alla Camera, per fare un esempio, quel giorno si sono tenute sui diversi documenti ben 22 votazioni. Ecco, in nessuno di quei 22 casi i cinque partiti sono riusciti a votare nello stesso modo.

Ma nelle ultime trentasei ore- magicamente- c’è una persona che ha unito Elly Schlein (in omaggio sono arrivate pure dichiarazioni di Peppe Provenzano e Laura Boldrini sempre in quota piddina), Giuseppe Conte (che anche in questo caso guida le danze e detta la linea a tutti), più il dinamico duo Bonelli & Fratoianni. E di chi si tratta? Chi è l’artefice di cotanta unità? Rullo di tamburi: si tratta della signora Francesca Albanese, “special rapporteur” all’Onu, recente destinataria di ciò che oggettivamente era inevitabile: dure dichiarazioni e sanzioni da parte degli Usa e di Marco Rubio, Segretario di Stato americano, come Libero vi ha raccontato negli ultimi due giorni.