Vincenzo De Luca, la cena con Giuseppe Conte: a cosa stanno lavorando

Un incontro che potrebbe sbloccare lo stallo in Campania, quello avvenuto tra Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca. Il leader del Movimento 5 Stelle e il presidente uscente della Regione si sono visti mercoledì sera a Roma. "Una cena importante", l'hanno definita alcune fonti al Fatto Quotidiano. Nonostante tra i due i rapporti sono sempre stati cordiali, quello della Campania era - e forse è ancora - un grosso problema.

D'altronde il Movimento, in vista delle Regionali, vorrebbe giocarsela con l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, uno dei suoi big. Ancora frenato però dal veto di De Luca. E così mercoledì è andato in scena il faccia a faccia. Un colloquio di cui, sempre secondo fonti dem, la segretaria Elly Schlein era stata preventivamente informata. Candidato a parte, De Luca pone a Conte alcune richieste che da tempo avanza al Pd. Tra queste lo svolgimento di un congresso dem nella sua regione, ancora commissariata dal Nazareno, innanzitutto. Ma anche e forse soprattutto garanzie. Partendo dall’esigenza che una nuova giunta non disconosca i pilastri dei suoi dieci anni di gestione, quindi i punti principali del suo programma.