Sinner-Alcaraz, incontro prima della finale: cosa si sono detti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati a Wimbledon prima della finale in programma domani, domenica 13 luglio. I due, come si vede in un filmato ripreso dalle telecamere ufficiali del torneo e pubblicato su X, si sono salutati tra sorrisi e abbracci. Ancora una volta il tennista azzurro e quello spagnolo, rispettivamente numero 1 e numero 2 al mondo del circuito Atp, si confronteranno nella finale di un torneo importante, proprio come accaduto al Roland Garros poco più di un mese fa.

"Jannik, come stai? Tutto bene?", ha chiesto Alcaraz con un sorriso, parlando un po' in spagnolo e un po' in italiano. Sinner ha risposto sottovoce, sorridendo e stringendo la mano del rivale, prima di salutare il resto del team dello spagnolo e dirigersi al campo per l'allenamento di oggi. Un siparietto, quello fra i due campioni, che probabilmente ha aiutato a stemperare la tensione del momento. Sorrisi e piccole battute a parte, l'attenzione e la concentrazione restano comunque altissime sia da una parte che dall'altra.