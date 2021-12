Foggia, il dg del Policlinico Riuniti Vitangelo Dattoli arrestato: appalti truccati, in 6 in manette

13 dicembre 2021 a

Terremoto nella sanità italiana: Vitangelo Dattoli, direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con le accuse di turbativa d'asta e falso ideologico. Il dg ora si trova agli arresti domiciliari. Insieme a Dattoli sono finite in manette altre 5 persone: si tratta di due dirigenti, uno dei Riuniti e l'altro della Asl di Fogga, di due imprenditori e un faccendiere. L'inchiesta riguarda due appalti da 36 milioni di euro per il servizio di elisoccorso ordinario e da 2,6 milioni per il trasporto aereo di organi.

Per gli arrestati, le accuse in concorso di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. I reati sarebbero avvenuti a Foggia tra il 2019 e il 2020. Tra gli arrestati, anche il medico in pensione Antonio Apicella. la dirigente Asl di Foggia Rita Acquaviva, il dirigente del Policlinico Costantino Quartucci e gli imprenditori Roberta Pucillo e suo padre Roberto. L'accusa dei pm è di aver "manipolato" le due gare bandite da Enti pubblici foggiani.

