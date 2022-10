Carlo Nordio, "il primo provvedimento": come ribalta la giustizia

22 ottobre 2022 a

Ministro da pochi minuti, Carlo Nordio regala ai giornalisti assiepati davanti al Quirinale alcune (pesantissime) anticipazioni sul suo programma. Il neo-titolare della Giustizia, in quota Fratelli d'Italia, spiega che tra i primi provvedimenti che prenderà: innanzitutto "c'è l'attuazione piena del codice Vassalli, un codice firmato da una medaglia d'argento della Resistenza, e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini, ancora in vigore e di cui nessuno parla. Ma visto che la prima emergenza è quella economica a breve bisogna intervenire in quella parte della giustizia che aiuti la ripresa economica e cioè velocizzare i tempi".

Questo, ha spiegato Nordio, si fa "semplificando le procedure, individuando bene le competenze". Si tratta di riforme che sono "urgenti" e "meno divisive, sia in ambito politico che verso la magistratura, perché nessuno può essere contrario alla velocizzazione dei processi".

Da Nordio, ex pm, parole di apprezzamento anche per chi lo ha preceduto in via Arenula, Marta Cartabia: "Con l'ex ministra ci vedremo a breve per fare il punto". La riforma Cartabia, precisa il neo-ministro, è il punto di partenza ma non può essere considerato un approdo. "Con la vecchia maggioranza non era possibile fare determinate cose", ammette sottolineando implicitamente che l'accelerazione potrà avvenire solo con una coalizione di centrodestra più coesa di quella di "unità nazionale" del governo Draghi.