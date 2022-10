Mezz'ora in più, clamoroso endorsement a Nordio: "Valore aggiunto"

23 ottobre 2022 a

Endorsement per Carlo Nordio arriva in diretta a Mezz'ora in più. A definire la sua presenza all'interno del governo "un valore aggiunto" è niente di meno di Giuseppe Santalucia. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ospite di Lucia Annunziata nella puntata di domenica 23 ottobre su Rai 3, afferma che la depenalizzazione per rendere più celebre la giustizia "è difficile da fare perché è come se si lasciasse il Paese senza difese, ma se il ministro Nordio ci riuscirà noi saremo con lui".

Stesso discorso sulla riforma della legge Severino: "Vedremo cosa farà il nuovo governo. La legge in astratto può essere migliorata. Siamo in attesa di conoscere i contenuti". Una cosa però è certa: "Carlo Nordio è un ministro-magistrato e può essere un valore aggiunto, perché conosce la macchina molto bene, è stato tantissimi anni all'interno ed è andato via da pochi anni. Un'esperienza che può far valere quando si tratterà di affrontare nodi organizzativi".

Questo però fa sì che dalla parte di Nordio ci sia grande attenzione. Non a caso Santalucia chiede un occhio di riguardo, perché "questa spinta alla riduzione degli arretrati, all'aumento dei numeri, perché abbiamo degli obiettivi ambiziosissimi del Pnrr, si rischia di spingere su questa produttività dei magistrati che è già elevatissima. E poi la qualità della decisione è una condizione che non può essere messa da canto. Non possiamo fare numeri, non siamo un'azienda che produce prodotti che possono scadere in qualità".