Ruby ter, il video in Aula: cosa dice Karima El Mahroug al pm

L'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter chiude una parentesi di fango giudiziario durata ben sei anni. Il Cavaliere si è detto soddisfatto del verdetto dei magistrati e si augura che questa storia possa chiudersi una volta e per tutte. "Una persecuzione del genere non si può cancellare così, con un colpo di spugna": Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, commenta così l’assoluzione del padre Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. "Anche perché questa vicenda, nata sul nulla e sul nulla portata avanti con furioso accanimento ideologico da una piccola ma potente parte della magistratura ha segnato e condizionato la storia e la politica del nostro Paese, la sua stessa immagine all’estero", si legge nella sua nota.

Come fa notare la figlia del Cavaliere, il verdetto di oggi non potrà certo cancellare questi lunghi anni di indiscrezioni di stampa e di valanga di accuse rivelatesi poi fake da parte dei pm che hanno messo nel mirino il leader di Forza Italia. E in questa giornata che mette a segno un altro punto a favore del Cav in questa lunga lotta con i magistrati, c'è una scena che è passata inosservata ma che ha un sapore molto significativo.