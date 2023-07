Delmastro, vendetta delle toghe contro Meloni: il caso al Csm?

13 luglio 2023 a

Non si placa lo scontro tra magistratura e governo, nonostante le parole distensive usate ieri da Giorgia Meloni in conferenza stampa. Non sarebbero piaciute, in particolare, le dichiarazioni della premier sull'imputazione coatta nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. "È una questione che obiettivamente mi ha molto colpito. È sicuramente una questione politica - ha detto ieri la presidente del Consiglio -. In un processo di parti, la terzietà del giudice significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al Pm".

Sempre ieri, inoltre, la Meloni ha rivendicato anche la nota di Palazzo Chigi uscita poco dopo la notizia dell'imputazione coatta. Nota in cui si sottolineava che "in un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l’archiviazione e il giudice per le indagini preliminari imponga che si avvii il giudizio". E non solo. Nella nota ci si domandava anche "se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione e abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee". Un passaggio che avrebbe scatenato alcuni magistrati.

Ora i consiglieri togati della corrente progressista Area avrebbero chiesto al comitato di presidenza del Csm di aprire una pratica a tutela della giudice Emanuela Attura, il gip del Tribunale di Roma che ha disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario Delmastro. Anche alla luce del fatto che la Meloni non ha escluso interventi futuri sull’imputazione coattiva: "Ne parlerò con Nordio". Nella loro richiesta, i togati - come riporta il Giornale - avrebbero parlato di "un attacco mediatico nei confronti del gip del Tribunale di Roma, indebitamente accusata di appartenere a una frangia della magistratura tacciata di svolgere un ruolo attivo di opposizione politica".