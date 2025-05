Marina Berlusconi, l'elogio a Giorgia Meloni: "Bene sui dazi"

«Da figlia di Silvio Berlusconi, che ha dedicato 30 anni a questo partito, mi fa molto piacere e scalda il cuore vedere come non solo esiste ancora, quando le previsioni erano che potesse scomparire, ma ha ripreso a crescere. Forza Italia è garanzia di equilibrio, moderazione e buon senso», ha detto a margine della storica e rinnovata libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. E Marina non ha dubbi: «Credo che questo ruolo lo manterrà anche per il futuro», ha sottolineato ricordando come Forza Italia sia l’unico partito che fa parte del Ppe, «che è partito di maggioranza in Europa».

La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, Marina Berlusconi non ha dubbi: Forza Italia gode di piena salute e oggi più che mai il suo ruolo all’interno della maggioranza di governo è fondamentale. «Forza Italia sta bene. Oggi ha un ruolo fondamentale. Il Paese avrà sempre bisogno di un partito autenticamente liberale, moderato europeista e atlantista». Valori, quelli citati dalla presidente, che hanno permesso a Fi non solo di crescere, ma anche di rialzarsi anche quando in molti pensavano che la creatura del Cavaliere potesse scomparire.

La primogenita del fondatore di Fi si è inoltre congratulata col vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per il lavoro svolto in questi anni. «Lo conosco da tantissimi anni e lo stimo moltissimo. Tajani ha preso in mano il partito in un momento difficilissimo e sta facendo tuttora un ottimo lavoro», ha ribadito la presidente di Fininvest, rimarcando come il vicepremier «stia dimostrando di avere una ottima guida ed è un eccellente ministro in una fase complessa e delicata».

Ed è proprio guardando al di là dei nostri confini che Marina Berlusconi si è congratulata anche col governo Meloni. Già, perché mentre il premier continua a essere al centro delle critiche delle opposizioni, che puntualmente denunciano scelte economiche inefficaci, politiche migratorie fallimentari, e chi più ne ha più ne metta, come ha rimarcato Berlusconi «sta facendo bene» e «credo che si stia muovendo nella giusta direzione. Credo che in contesto di una difficoltà senza precedenti fino a oggi il governo si sia mosso in modo serio e responsabile. Quando si è trattato di decidere si è sempre comportato in modo serio, rispettando i valori fondamentali dell’Occidente», ha detto aggiungendo un auspicio. «Credo che, vista la situazione internazionale compressa di grande instabilità, anche in futuro sia fondamentale non discostarsi un millimetro da questi valori e continui a muoversi in modo coerente e coordinato con l’Europa. Il governo si sta impegnando per mantenere uniti Italia, Europa e America».