Papa Leone XIV, da Trump a von der Leyen: le reazioni dal mondo

Stesso discorso anche per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni : "Rivolgo i più sinceri auguri a PAPA Leone XIV per l'inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza".

L'elezione di Papa Leone XIV è stata accolta nel migliore dei modi dai vari leader del mondo. A cominciare dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella : "In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l'impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. Quella pace che Vostra Santità ha evocato con forza nel Suo primo messaggio dalla loggia di San Pietro e che è la speranza dell'umanità intera".

Dagli Stati Uniti sono arrivate parole di grande entusiasmo per l'elezione di un loro connazionale. "Che onore più grande potrebbe esserci? Siamo un po' sorpresi, ma molto felici. È stato davvero un grande onore", ha commentato Donald Trump. "L'Unione Europea è pronta a collaborare strettamente con la Santa Sede per affrontare le sfide globali e coltivare uno spirito di solidarietà, rispetto e gentilezza - il commento di Ursula von der Leyen -. Auspichiamo che il pontificato di Papa Leone XIV sia guidato da saggezza e forza, mentre egli guida la comunità cattolica e ispira il mondo attraverso il suo impegno per la pace e il dialogo".

"Un momento storico per la Chiesa cattolica e i suoi milioni di fedeli - ha scritto su X Emmanuel Macron -. A Papa Leone XIV e a tutti i cattolici in Francia e nel mondo, rivolgo un messaggio di fraternità. In questo 8 maggio, possa questo nuovo pontificato essere un segno di pace e speranza".

"Congratulazioni a Sua Santità Papa Leone XIV in occasione della sua elezione alla Sede di San Pietro e dell'inizio del suo pontificato - il messaggio di Volodymyr Zelensky -. L'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti. In questo momento decisivo per il nostro Paese, auspichiamo il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano negli sforzi dell'Ucraina per ristabilire la giustizia e raggiungere una pace duratura. Auguro a Sua Santità Leone XIV saggezza, ispirazione e forza, sia spirituale che fisica, nello svolgimento della sua nobile missione".

Sono arrivate anche le congratulazioni di Vladimir Putin: "Sono fiducioso che il dialogo costruttivo e l'interazione instaurati tra Russia e Vaticano continueranno a svilupparsi sulla base dei valori cristiani che ci uniscono".