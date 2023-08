Andrea Delmastro, il Pd insorge: "Ha grigliato in carcere". E lui: "Arrendetevi..."

03 agosto 2023 a

Il Pd si spreme le meningi per trovare l'ultima polemica contro il governo. Risultato? Nel mirino ci finisce uno dei bersagli preferiti dalla sinistra, Andrea Delmastro. La ragione? Una grigliata organizzata all'interno della casa circondariale di Biella, lo scorso 27 luglio. Grigliata a cui ha preso parte il sottosegretario FdI, nonché Claudio Corradino, sindaco della Lega del comune piemontese.

E i senatori dem... insorgono. Rossomando, Giorgis, Verini, Bazoli e Mirabella hanno infatti pensato bene di presentare un'interrogazione al ministro Carlo Nordio per conoscere, spiega una scatenata Repubblica, il contesto dei fatti.

In una nota inviata a Nordio, i democratici chiedono "se sia a conoscenza della vicenda e se non intenda approfondire i dettagli, per sapere con che modalità si sia svolta la festa pubblicizzata dal sindacato Sinappe all’interno di una sede circondariale, quindi una struttura pubblica".

Un'iniziativa al fianco dei carcerati che viene trasformata nell'ennesima, sterile, polemica. A soffiare sul fuoco anche Rita De Lima, del Pd di Biella, che punta il dito per il fatto che quel carcere è anche al centro di un'inchiesta per presunti reati di tortura commessi da un gruppo di agenti contro alcuni detenuti. E quegli agenti sarebbero stati presente all'incontro, con buona pace del fatto che nessun processo è stato né celebrato né tantomeno concluso.

Delmastro, da par suo, risponde l'ovvio, spiegando che semplicemente lo scandalo non esiste: "Alla conclusione della mia visita, al giuramento degli allievi della polizia penitenziaria, a Verbania, ho portato un breve saluto verso mezzanotte al personale di Biella. Poi sono andato a casa, poiché stanco per l’intera giornata. Non ho visto nulla di strano. Solo agenti e familiari in un clima sereno".

Delmastro, per inciso, da mesi è impegnato nelle visite ai penitenziari italiani, basta guardare la sua pagina Facebook per rendersene conto. "Il Pd si arrenda al fatto che sia normale che gli uomini e le donne della polizia penitenziaria, quando possibile, chiedano che alle feste o alle inaugurazioni sia presente il sottosegretario con delega. È la democrazia", conclude Andrea Delmastro smascherado l'ultima lunare polemica del Pd.