Cicchitto: perché Mani pulite non è mai arrivata in Sicilia

Fabrizio Cicchitto, in un articolo pubblicato su Libero, ragiona sul fatto che Mani pulite non ha mai oltrepassato lo Stretto di Messina. La sentenza della Cassazione che ha assolto Mori, De Donno, Subranni perché "il fatto non sussiste" ha smantellato il depistaggio principale, quello costituito dalla pretesa Trattativa Stato-mafia. Ora quindi, scrive Cicchitto, "si può andare al cuore della questione". Mani Pulite "al Nord è entrata come un coltello nel burro costituito dai rapporti fra le imprese, gli amministratori locali, i partiti, i dirigenti nazionali", poi "è scesa "a Roma, al Sud, a Napoli, ma mai in Sicilia". Perché la mafia, "con le stragi che hanno colpito Falcone e Borsellino, non solo ha voluto liquidare due magistrati pericolosissimi, e vendicarsi ma ha lanciato anche un messaggio fortissimo a tutto il sistema: Mani Pulite non deve passare lo Stretto perché se ciò avviene il risultato sarà molto più devastante di quello che sta avvenendo al Nord".

