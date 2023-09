Borsellino, drammatica accusa della famiglia: "I mandanti tra i suoi colleghi"

29 settembre 2023 a

Filippo Facci, in un articolo su Libero, rivela la vera frase pronunciata da Paolo Borsellino prima di essere ammazzato nella strage di via D'Amelio: "Mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia. La mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno i miei colleghi e altri". Questa affermazione è sempre stata nascosta dalla magistratura siciliana e da certi giornalisti che si occupano di mafia ma, spiega Facci, "si incastra perfettamente nelle verità ormai assodate sulle vere ragioni degli assassinii di Falcone e Borsellino: ossia le loro scoperte sul quel dossier 'Mafia e appalti' che anticipava l’inchiesta Mani pulite ed esplicitava le dimensioni nazionali di un 'tavolino' tra politica e imprenditoria e Cosa nostra".