Magistratura democratica contro Meloni: "Aggressione politico-mediatica"

Prosegue il braccio di ferro tra governo e magistratura. Dopo l'interrogazione di Guido Crosetto circa il sospetto che le toghe siano l'unica opposizione all'esecutivo, è Giorgia Meloni a dire la sua. Parole non passate inosservate a Magistratura democratica. L'associazione di magistrati che guarda a sinistra, una delle tante in cui si articola l'Anm, risponde attraverso una nota.

"Negli ultimi giorni Magistratura democratica è stata oggetto di gravi attacchi da parte di esponenti di primo piano del governo e dei media. È stata accusata di avere coltivato 'scopi cospirativi' e di voler svolgere un ruolo di 'opposizione giudiziaria'. Md respinge con fermezza tali accuse". E ancora: "L'aggressione politico-mediatica che ci ha investito non ha dunque alcuna giustificazione ma vorrebbe costringerci a rendere conto di una libertà, quella di associarsi e di riunirsi, prevista dalla Costituzione".

Poco prima il premier ha ribadito che non esiste alcuno "scontro tra politica e magistratura, per chi viene da destra chi serve lo Stato è sempre un punto di riferimento e quindi l'idea che ci debbano essere scontri tra poteri dello Stato è sbagliata". Però - e qui sta la precisazione - "questo non vuol dire non segnalare che in ogni ambito ci sono dei problemi e il problema in una piccola parte della magistratura è ritenere che i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea con una certa visione del mondo debbano essere contrastati, come è accaduto ad esempio sull'immigrazione". Il riferimento al giudice Iolanda Apostolico che non ha applicato il decreto Cutro è chiaro.

Infine non manca il cenno al caso-Crosetto. "Io ho trovato francamente fuori misure dire che la riforma costituzionale ha una deriva anti democratica, a me queste sembrano dichiarazioni che vanno bene per la politica, e non si può non notare, il che non significa aprire uno scontro ma segnalare che ci sono delle cose che oggettivamente sono un po' fuori dalle righe".