Marco Travaglio contro Crosetto: "Colpevoli che l'hanno fatta franca"

03 dicembre 2023 a

a

a

Dopo la denuncia relativa a piani oscuri contro il governo, nella sua battaglia contro una parte della magistratura Guido Crosetto ha snocciolato le cifre: oltre 30mila innocenti finiti in manette negli ultimi 20 anni. Numeri, evidenze, cifre che permettono di capire come con tutta probabilità nel sistema giudiziario italiano qualcosa non funzioni.

Ma in difesa delle toghe, ecco subito scendere in campo Marco Travaglio, che col suo Fatto Quotidiano sta conducendo una lotta senza quartiere contro Crosetto. Scrive il direttore in prima persona, lo fa sul quotidiano in edicola oggi, domenica 3 dicembre. E quanto scrive Travaglio, francamente, lascia senza parole.

"Non sapendo più cosa inventarsi per suffragare il complotto più ridicolo dell’anno, il ministro Crosetto tira la palla in tribuna con un numero a caso: 30.778 innocenti in manette negli ultimi 20 anni. Il dato si riferisce agli ultimi 30 anni (non 20)", premette correggendo il ministro. Dunque il direttore ricorda come le cifre facciano riferimento alle persone che tra il 1992 e il 2022 sono state risarcite dallo Stato "perché finite in carcere o ai domiciliari e poi archiviate o prosciolte o assolte (30.556: 1500 l'anno), o hanno visto ribaltare la condanna definitiva nel processo di revisione (222: 7 l'anno)".

"Sai cosa dicono sulla Meloni i tuoi amici?": Bocchino ad alzo zero, Travaglio muto

Bene, fin qui le cifre. Il punto è che poi Travaglio aggiunge: "Ma nessuno può dire se fossero innocenti o colpevoli: in base alla convenzione chiamata giustizia, si può dire solo che non sono stati condannati. Se il reato l'avessero commesso o no, lo sanno loro e il Padreterno. Si può essere assolti anche da colpevoli: se il giudice ritiene le prove insufficienti, o se le prove sono sufficienti ma una legge le dichiara inutilizzabili o depenalizza il reato. Com’è accaduto decine di volte negli ultimi 30 anni. Quindi fra quei 30.778 ci sono innocenti e colpevoli che l'han fatta franca", conclude Travaglio. Stortura manettara al suo massimo: già, alcuni sono innocenti (e tanto basterebbe a mettere in discussione il sistema). Ma gli altri sono colpevoli che si sono salvati: la sentenza è firmata Travaglio.