Soumahoro, moglie e suocera rinviate a giudizio: la pesante accusa

Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo rinviate a giudizio. A decidere le sorti di moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, il gip di Latina. Le due, infatti, dovranno rispondere di reati fiscali per la gestione di cooperative di supporto ai migranti. Con loro sono state rinviate a giudizio altre quattro persone. Due di queste, irreperibili. Il gip ha così accolto la richiesta della procura. Murekatete e Mukamitsindo erano già state raggiunte, assieme a un altro parente, da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nell'ambito dell'altra parte dell'inchiesta in cui si indaga per frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio.

L'indagine della Procura di Latina riguarda invece la gestione dei fondi pubblici da parte delle cooperative che si occupano di migranti nella provincia Pontina. Secondo la Guardia di Finanza, l'indagine avrebbe portato alla luce un "sistema fraudolento" che tra il 2017 e il 2022 avrebbe dirottato per acquisti personali il denaro destinato alle casse delle cooperative di supporto ai migranti che operano nel basso Lazio. In tutto ciò i migranti, sempre secondo gli inquirenti, vivevano in condizioni di degrado e in edifici fatiscenti.

Nella richiesta di rinvio a giudizio i magistrati definiscono "spregiudicata e opaca" la gestione dei fondi. Il pesante sospetto? Che i soldi venissero utilizzati anche per l'acquisto di abbigliamento di lusso, gioielli e sedute dall'estetista. "Quegli acquisti non li ho effettuati io - si è difesa Murekatete tramite l'avvocato Lorenzo Borrè -, non ho mai avuto in uso carte di credito della cooperativa". Eppure gli inquirenti hanno mostrato "tutte le disposizioni bancarie prive di congrua giustificazione causale e comunque per finalità diverse da quelle alle quali era preposta la Karibu", una delle coop coinvolte. "Un quadro allarmante di distrazioni patrimoniali - scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - idonee a svuotare" la cooperativa capofila "Karibu (anche per il tramite della Jumbo Africa- soggetto giuridico fittizio) e portarla allo stato di insolvenza, dichiarato con sentenza del Tribunale di Latina del maggio 2023". Intanto la prima udienza del processo è stata fissata per il 24 gennaio.