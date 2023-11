Soumahoro, altro mistero: "Non ci sono tracce", la scoperta di Striscia la Notizia

06 novembre 2023 a

Altri misteri si aggiungono al caso "Soumahoro". A voler fare ancora chiarezza è Striscia la Notizia. Il programma di Canale 5, nella puntata di lunedì 6 novembre, si sofferma sui nomi dei donatori della campagna elettorale dell'ex deputato di Verdi-Sinistra Italiana, oscurati. Pinuccio, che si è occupato per mesi delle incongruenze nelle raccolte fondi dell’ex sindacalista dei braccianti, ricorda come a marzo, dopo che Soumahoro era già stato eletto, fosse ancora possibile versare soldi sulla piattaforma Politically per la sua campagna elettorale (ormai chiusa).

La riprova? Lo stesso inviato fece una donazione, poi andata a buon fine. Eppure, e qui sta il sospetto, non si trovano tracce di quelli o di altri soldi sulla pagina ufficiale della Camera dei deputati, dove gli onorevoli devono pubblicare la rendicontazione dei soldi ricevuti. Intanto la Corte d’Appello di Bologna ha chiesto alla Camera dei deputati di far decadere dal seggio Soumahoro, eletto a settembre 2022. Il motivo? Presunte irregolarità nella rendicontazione di 12 mila euro di fondi pubblici ricevuti in campagna elettorale.

Soumahoro deve anche fare i conti con gli arresti domiciliari di moglie e suocera, finite nel mirino della magistratura per la gestione delle coop di migranti e dei loro fondi. "Non sono né indagato e né risulto negli atti delle indagini della Procura di Latina. Quindi ribadisco nuovamente la mia totale estraneità - ha scritto in una nota il deputato - Al contempo, prendo atto della misura applicata alla mia compagna Liliane Murekatete che chiarirà nelle sedi opportune la sua posizione visto che i processi non si celebrano né sui giornali né in rete. Continuo, come sempre, a confidare nella giustizia e nel principio costituzionale della presunzione di innocenza. Tuttavia, chiedo il rispetto della privacy di mio figlio, vista anche la delicatezza del momento. Il mio impegno nei luoghi del bisogno e in Parlamento continua con lo stesso spirito di dedizione e di abnegazione in una prospettiva di servizio alla collettività".