Fuori dal Coro, "soldi soldi": l'85enne spara in alto contro i ladri? Indagato

"Bergamo, nove e mezzo di sabato sera, due albanesi incappucciati e armati entrano nella casa di Domenico, ex finanziere di 85 anni che sta dormendo nella sua stanza": l'inviata di Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, lo ha detto nel servizio dedicato alla vicenda. "Mi hanno svegliato - ha raccontato la vittima alla trasmissione - sono arrivate due persone, mi hanno preso, mi hanno detto 'soldi soldi'. C'era il borsello, l'hanno preso, ho detto 'andate via', non sono andati via, volevano ancora soldi, ho preso la pistola da sotto il cuscino e ho sparato, ho sparato in alto".

Domenico spara un colpo e il proiettile rimbalza sul soffitto, colpendo di striscio uno dei due ladri. A tal proposito l'ex finanziere ha spiegato: "Io ho sparato per necessità, è legittima difesa al 100%". Nonostante lui parli di legittima difesa, però, ora risulterebbe indagato per lesioni mentre i due ladri sono stati arrestati per rapina aggravata.

"Soldi, soldi, soldi, cassaforte", poi lo sparo: parla l'ex finanziere che ha fatto fuoco sui ladri

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al momento della rapina l'85enne era in camera da letto a guardare la televisione, mentre la moglie si trovava su un altro piano. A quel punto, due uomini col volto coperto dal passamontagna sono entrati dalla portafinestra e, rivolgendosi alla vittima, hanno iniziato a chiedergli dei soldi. Il finanziere in pensione aveva la pistola a portata di mano e quindi ha sparato. I due sono riusciti a scappare con 200 euro e alcuni documenti.