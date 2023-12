Assalto a Zanon, se il giudice non è rosso e parla con Libero dev'essere indagato

17 dicembre 2023 a

Nicolò Zanon, ex vicepresidente della Consulta, ha rilascia una intervista a Libero ed è subito finito sotto accusa. "Per Repubblica, Zanon avrebbe violato il segreto della camera di consiglio e pertanto dovrebbe essere indagato. Sennonché, affermare che Zanon abbia violato il segreto significa anche, inevitabilmente", scrive Paolo Ferrari su Libero, "affermare che egli abbia detto cose vere poiché se si rivelano fantasie che esistono solo nella testa di chi le racconta si può essere accusati, forse, di abuso della credulità popolare ma non certo di rivelazione di segreti di ufficio, e la preoccupata reazione del quotidiano di largo Fochetti lascia ipotizzare che si voglia processare il professore milanese certamente non per abuso della credulità popolare".

