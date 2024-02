Casal Palocco, un boccone amaro: così la giustizia ignora le vittime dei soprusi

01 febbraio 2024 a

Matteo Di Pietro, lo youtuber che con il suo suv Lamborghini ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni a Casal Palocco ha patteggiato una pena di 4 anni e non andrà in carcere. L'idea che la passi liscia, scrive Daniele Capezzone su Libero non può lasciarci indifferenti. "Ma che deve pensare un cittadino comune, una persona normale?", "non si può non rimanere sconcertati davanti alla notizia della pena ultralight patteggiata dal giovinastro responsabile della morte di un bimbo".

