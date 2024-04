Generale Vannacci, "ignorarlo"? Elly Schlein si smonta da sola a La7

29 aprile 2024 a

Le proposte stanno a zero. La campagna elettorale del Pd in vista delle Europee, come spesso - o meglio quasi sempre - a sinistra, è tutta una campagna elettorale "contro". E tra i bersagli grossi dei dem, ecco il generale Roberto Vannacci, fresco di candidatura con la Lega e al centro di molteplici polemiche.

Ed ecco che al Nazareno sono piombati a tempo record sul generale, imbastendo una campagna social in cui sul volto di Vannacci campeggia una fascetta bianca che recita: "Ignoralo". Insomma, il Pd invita ad "ignorare" Vannacci.

Peccato che sia la stessa Elly Schlein la prima a non farlo (senza nemmeno stare a ragionare sul fatto che una campagna elettorale contra-personam in cui si chiede di "ignorare" la persona stessa, per ovvie ragioni, sortisce effetti diametralmente opposti).

Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, la puntata è quella di lunedì 29 aprile. Ed ecco che ospite in collegamento fa capolino proprio Schlein. Parenzo le mostra la campagna contro-Vannacci e ricorda come "sta diventando virale sui social e non solo. Quindi lo dobbiamo ignorare?", chiede.

"Ad ogni bestialità che arriva da quelle parole risponderemo con più giustizia sociale, più uguaglianza, più diritti per le persone...", risponde a stretto giro Schlein. Insomma, tutt'altro che "ignorarlo". E ancora: "Mi sembra comunque una mossa della disperazione di Salvini che da quando ha presentato questa candidatura non ha fatto che prenderne le distanze. Noi continueremo a sostenere i diritti fondamentali delle persone. Più a destra la Lega di FdI? Mi sembra una gara dura, onestamente a me interessa ricostruire la sinistra, è per questo che siamo qui", conclude Elly Schlein la sua intemerata contro il generale.

