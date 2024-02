La sinistra schiera le toghe per fermare il Ponte sullo Stretto

22 febbraio 2024 a

Siamo alle solite: la sinistra schiera le toghe sul ponte sullo Stretto. Indagine "preventiva" a Roma per affossare l'infrastruttura. Dopo l'esposto di Bonelli, Schlein e Fratoianni, i pm aprono una inchiesta sull'opera. Il ministro Matteo Salvini: "Non saranno i giudici a fermarmi". E per Pietro Senaldi si tratta della solita strategia dei democratici.