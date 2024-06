Processo piazza San Carlo, appello bis per Chiara Appendino: la sentenza della Cassazione

17 giugno 2024 a

Appello bis per l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino: lo ha deciso la Cassazione in relazione al processo sui fatti di piazza San Carlo, risalenti al 3 giugno 2017. Quella sera, durante la proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League fra Juventus e Real Madrid, ci fu un fuggi fuggi improvviso che provocò 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne. Nei confronti dell'ex prima cittadina, del M5s, i giudici della Cassazione, IV sezione penale, hanno deciso - dopo quasi 8 ore di camera di consiglio - di richiedere un nuovo processo di appello che ricalcoli l'entità della pena riducendola.

La Appendino era stata condannata a 18 mesi di reclusione nel procedimento in cui si ipotizzano, a seconda delle posizioni, i reati di disastro, omicidio e lesioni tutti in forma colposa. I giudici hanno chiarito anche che con questa sentenza è diventata "irrevocabile la dichiarazione di responsabilità per tutti i capi di imputazione".

Insieme alla Appendino, per i fatti di piazza San Carlo, dovranno andare ad un nuovo processo anche l'ex capo di gabinetto del Comune di Torino, Paolo Giordana, sempre per ricalcolo della pena; e Maurizio Montagnese, ex presidente di Turismo Torino. Invece è stato assolto definitivamente con la formula "per non avere commesso il fatto" Alberto Bonzano, dirigente della Questura all'epoca dei fatti.