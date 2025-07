Jannik Sinner, la spilletta del privilegio: perché cambia tutto

Subito dopo la cerimonia di premiazione, Sinner è stato accompagnato all’interno del club per un rituale riservato ai campioni: ha visto il proprio nome scritto in oro nell’albo d’oro e ricevuto la spilla ufficiale che lo certifica come socio onorario. Da oggi, potrà circolare liberamente in ogni area del club, godere dei servizi personali — dalla lavanderia alla stanza privata — e accedere al Royal Box anche da ex giocatore. Oltre a una replica in miniatura del trofeo, inoltre, Sinner avrà per sempre un posto d’onore nel tempio del tennis.