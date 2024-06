Gabriele Elia, giudicato in Cassazione dai colleghi dell'accusatore: l'assurdo caso

24 giugno 2024 a

a

a

Cosa vuol dire essere giudicato in Cassazione da toghe che lavorano nella medesima sezione del pubblico ministero che una notte, alle 5, ha mandato gli elicotteri e i carabinieri con il mitra in pugno a casa tua per arrestarti... Cosa vuol dire andare a processo sapendo che il tuo collegio giudicante divide le stanze di lavoro e ha sentenziato su decine di casi insieme all’uomo che ti ha tenuto tre giorni in isolamento, 25 in carcere e nove mesi agli arresti domiciliari, accusandoti di essere stato corrotto con mille euro, senza però essere stato capace, in dieci anni, di trovare chi ti ha corrotto. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi