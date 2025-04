PiazzaPulita, Bocchino spiana la Albano: "Quel sorriso sgradevole"

"Sarebbe pronta a sedersi di fronte al ministro Nordio? E cosa gli chiederebbe?". La domanda di Corrado Formigli trova la pronta risposta di Silvia Albano, ospite in studio a Piazzapulita su La7: "Certo che sarei pronta e gli chiederei di fare le riforme che servono per rendere efficiente ed efficace la giustizia. Processi più veloci, personale amministrativo, magistrati in più, revisione della geografia giudiziari e aumento dell'organico".

"Invece abbiamo separazione delle carriere e limiti dei tempi per le intercettazioni", interviene Formigli. "Sicuramente non rendono più efficiente la giustizia...", risponde la presidente di Magistratura democratica, il sindacato interno alle toghe più di sinistra e vicino al Pd. "A cosa servono allora?", insiste Formigli. "Il governo ha delle idee, quello che ha dichiarato in questo periodo quando ha agitato la riforma della giustizia è arrivato quando sono arrivate delle decisioni sgradite", risponde la magistrata. "Una ritorsione", riassume Formigli.





Subito dopo la Albano, in studio si siede Italo Bocchino. E il direttore editoriale del Secolo d'Italia non è tenero con lei. "Io ho trovato sgradevole quella intervista. L'impressione che mi ha dato è quella del giudice che con sorriso beffardo sfida la politica, il giudice che si vuole fare casta, il giudice che sfida la sovranità del popolo sancita dall'articolo 1 della Costituzione. Quando lei parla dei limiti sanciti dalla Costituzione, quei limiti sono le elezioni politiche".