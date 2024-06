"Poliziotti maiali", per i magistrati dirlo non è reato

28 giugno 2024 a

Frah Quintale è un musicista, un rapper italiano più magro che intelligente, almeno stando al nome che si è scelto e a quello che dice. La polizia lo aveva denunciato per vilipendio delle Forze Armate e diffamazione dopo che lui aveva postato su internet un fotomontaggio dove dava agli agenti dei porci, pubblicando un’immagine che li ritraeva con il volto coperto da maschere di maiali sormontata dalla scritta «semi guardi così...». Il processo però difficilmente si farà, malgrado il sindacato di polizia abbia presentato regolare denuncia.

La procura di Milano infatti ha chiesto che tutto venga archiviato. «Dall’immagine pubblicata sui social media del cantante» spiegano i magistrati «emergono chiaramente l’inidoneità del comportamento a offendere e la carenza di volontà di insultare».