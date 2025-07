"Parlare di Gaza? È un dovere morale". A dirlo è Romano Prodi, che torna sulle parole di Emmanuel Macron. Per l'ex presidente della Commissione europea e due volte presidente del Consiglio quanto fatto dal presidente francese è "quasi non dico una riparazione, ma una presa d’atto che bisogna in qualche modo decidersi se vogliamo trovare una soluzione, concordata o meno, nella tragedia che si sta consumando". Intervistato dal Giorno, Prodi non ha dubbi su quanto sta accadendo: "Non c’è solo il dramma di Gaza. La Cisgiordania ormai è ridotta a piccole enclave di palestinesi che non hanno più libertà di movimento. Il governo israeliano comanda direttamente o attraverso i coloni, approfittando della debolezza e anche della corruzione che l’Autorità Nazionale Palestinese ha avuto nel tempo. Ma stavolta indubbiamente Netanyahu vuole farla finita".

Un parere non in linea con quello di Giorgia Meloni. Il premier italiano si è detto sì d'accordo con la soluzione dei due Stati, ma non in un momento del genere. Quanto basta a scatenare le reazioni della sinistra. Prodi compreso. E, in barba agli elogi internazionali alla leader di Fratelli d'Italia, il fu premier arriva a dire che "l'Italia ha perso il suo ruolo. Non può più esercitare quell’influenza per la quale ha lavorato tanti anni e che ci è sempre stata riconosciuta da tutti. Mi ricordo i colloqui che ho avuto con i vari leader in Medioriente. Abbiamo perduto un grande patrimonio, non è tutta responsabilità dell’attuale governo, ma di certo ha impresso un’accelerazione al processo". Ma l'Ue a suo dire non è da meno: "Dobbiamo ritornare a decidere. La prima cosa è fare un referendum europeo per l’abolizione dell’unanimità che ci sta paralizzando".