Max Verstappen "ha deciso: ecco dove correrà l'anno prossimo"

Nonostante un weekend agrodolce a Spa-Francorchamps, con la vittoria nella Sprint del sabato e un quarto posto nella gara principale, Max Verstappen è tornato al centro delle voci di mercato che lo vogliono in Mercedes per la prossima stagione. Per la terza gara consecutiva l’olandese è rimasto fuori dal podio — una rarità che non si verificava dal 2019 — ma secondo Erik van Haren del De Telegraaf, voce autorevole nel paddock, c’è motivo per festeggiare in casa Red Bull.

Secondo il giornalista olandese, Verstappen avrebbe ormai deciso di restare a Milton Keynes anche nel 2026, anno di debutto del nuovo regolamento tecnico. La sua permanenza rappresenterebbe un importante segnale di fiducia nel progetto Red Bull, che affronterà quella stagione con un motore costruito in casa. Il risultato di Spa — quarto posto per Max, quinto per Russell — ha inoltre rafforzato la sua posizione in classifica, allontanando ogni rischio di sorpasso in ottica pausa estiva e, con questo, la possibilità di attivare la clausola di uscita dal contratto, che scade nel 2028.