"Signora in giallo" in buone mani: tocca a Jamie Lee Curtis

Ebbene sì, torna La signora in giallo. A raccogliere l’eredità di Angela Lansbury, mitica signora Fletcher scomparsa nel 2022 a 96 anni, sarà un altro mito del cinema, Jamie Lee Curtis. La notizia girava da tempo e ora è stata confermata dalla stessa attrice sul red carpet di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, commedia in cui sarà protagonista accanto a Lindsay Lohan. Non si tratterà di una serie tv ma di un film. «Sta per accadere - ha detto la Curtis- Manca ancora un pochino, ma siamo molto eccitati, davvero molto». E ancora: «Sto frenando il mio entusiasmo finché non cominciamo a girare.

Ho un paio di altre cose da sbrigare e poi potrò godermi questo lavoro». Il film sarà scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo e prodotto da Lord Miller e Amy Pascal. La signora in giallo è andata in onda dal 1984 per ben dodici stagioni sulla CBS per un totale di 264 episodi, a cui vanno aggiunti quattro film per la tv realizzati tra il 1997 e il 2003, ma è diventata un grande classico anche da noi, replicata negli anni fino a oggi e sempre con grande risposta da parte del pubblico. Per la serie Angela Lansbury ha ricevuto la bellezza di dodici nomination consecutive agli Emmy Awards, pur senza vincere nemmeno un premio.