Reazione a catena, "distrutto l'italiano": pesante accusa dopo la puntata

I concorrenti, inizialmente, avevano pensato a "Inferno", pensando alla Divina Commedia di Dante Alighieri: Ma poi, dopo aver comprato il terzo elemento, avevano optato per "Invocato". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Intonato" . Tuttavia, questa scelta degli autori non è stata tanto compresa dai telespettatori a casa. Il motivo? Forse il collegamento era un po' troppo forzato.

Intanto sui social, i telespettatori si sono fiondati su X per commentare la puntata: "Ma vada a fare in cul***", "Stasera ne ho provate tre e non l'ho azzeccata nemmeno con una!", "Attacco l'inno e l'inno è stato intonato, attaccato e intonato ha in mezzo l'inno", "Gli autori di quest'anno si fumano l'impossibile", "Attaccato e intonato. Ha attaccato l'inno.. ha intonato l'inno (ma che si inventano???!) Oggi hanno definitivamente distrutto ciò che restava dell'italiano".