Giovanni Toti, in 30 pagine tutte le fonti di prova

È lunga 30 pagine la richiesta avanzata dalla Procura di Genova in cui si chiede il giudizio immediato per l'ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, per l’imprenditore Aldo Spinelli e per l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Ora, sarà il giudice per le indagini preliminari a dover verificare che sussistano le condizioni e poi - nel caso - fissare la data del processo. Il gip dovrà pronunciarsi entro 5 giorni. Stessi giorni (a decorrere da venerdì) per l'attesa pronuncia sulla misura cautelare dei domiciliari ancora in essere per Toti sulla quale è stata richiesta la revoca.

La richiesta del procuratore capo, Nicola Piacente che ha convocato i legali dei tre indagati per informarli dell'evoluzione giudiziaria contiene una lunga lista di dispositivi elettronici e informative. Sono 44 per l’esattezza tra telefonini, computer, hard disk e chiavette usb. In particolare, si tratta inoltre di 35 testimoni, l'elenco delle intercettazioni di cui si chiederà la trascrizione e 28 informative della guardia di finanza.

Tutto il materiale raccolto nel corso di questi 4 anni verrà messo a disposizione delle difese. "La richiesta di giudizio immediato non la valuto negativamente", ha affermato fiducioso il legale di Toti, Stefano Savi. "Ora vedremo, comincia una nuova fase di intenso lavoro", ha osservato ancora l'avvocato. Nel caso in cui si arrivasse all’accoglimento della richiesta avanzata dal procuratore, si potrebbe andare a processo intorno alla fine del mese di settembre.