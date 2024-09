Dossieraggio, la tecnica del silenzio a cui la destra deve reagire

13 settembre 2024 a

I lettori di Libero arrivano strapreparati all’evoluzione che qualcuno auspicherebbe per l’opaca vicenda del dossieraggio Striano. Da queste parti, avevamo previsto con largo anticipo le principali puntate della storia: dapprima, la scorsa primavera, c’era stato il tentativo di buttarla sulla “libertà di stampa” (come se chiedere a un sottufficiale della Finanza di accedere illegalmente a banche dati riservate fosse “giornalismo d’inchiesta”); poi, a ruota, altri provarono a puntare lo zoom su vicende laterali (un calciatore, un artista, il presidente della Fgci) come armi di distrazione di massa; e infine – per tutta l’estate – è stato alzato un muro di silenzio.