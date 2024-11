Corte dei Conti, la produttività dei giudici? Solo due udienze al mese

04 novembre 2024 a

a

a

Dal 2019 ai primi sei mesi del 2024 la Corte dei Conti ha recuperato solo il 7% dell’ammontare delle condanne emesse: 282 milioni su 3 miliardi di euro. Il numero di udienze mensili per sezione, complessivamente celebrate nei vari gradi di giudizio, è poco più di 2.

Essendo procedimenti collegiali, ogni singolo magistrato celebra dunque 0,40 udienze al mese. Per quanto concerne poi la produttività, ogni magistrato deposita mediamente una sentenza al mese, che salgono a circa 3 per quelle in materia pensionistica. Numeri non proprio esaltanti e che, oltre a non poter minimamente essere paragonati a quelli delle altre giurisdizioni, dovrebbero sollevare nei diretti interessati più di un interrogativo. Ad esempio, cosa serve emettere sentenze di condanna per milioni di euro se poi non si riesce ad incassarne nemmeno uno? Quanto costa al contribuente italiano un simile sistema giudiziario che non è in grado di riscuotere il dovuto? (...)