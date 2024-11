Albania, la replica di FdI alla toga Antonella Marrone: "Basta prendere in giro gli italiani"

12 novembre 2024 a

a

a

Altro patatrac delle toghe. Dopo la mail del sostituto procuratore generale della Cassazione, tocca al messaggio di Antonella Marrone. La toga di ex Magistratura Democratica attaccava Giorgia Meloni nel 2022. Succedeva sotto a un post, quello in cui la leader di Fratelli d'Italia dedicava un dolce messaggio alla figlia Ginevra. Qui la giudice, la stessa che ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento dei migranti in Albania, passava agli insulti: "Ah, non sono la rabbia, l'ego, l'ambizione e l'invidia a muoverla? Sentendola parlare con quel vocione rabbioso mi sembrava l'opposto ma mi sarà sbagliata...".

Quanto è bastato a scatenare la reazione di Fratelli d'Italia: "Il Giudice che ha emesso la sentenza sul caso Albania è così imparziale da impiegare parte del suo tempo ad attaccare il Presidente del Consiglio. Smettetela di prendere in giro gli italiani, ne va della vostra credibilità", si legge sul profilo X del partito.

E ancora il vicepresidente di FdI in Senato Antonella Zedda: "Toghe che odiano le donne. Antonella Marrone è la giudice di ex Magistratura Democratica, passata alla corrente di sinistra AreaDg, che ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento dei migranti in Albania. Si scopre da un articolo pubblicato oggi da Il Tempo che la Marrone attaccava sui social Giorgia Meloni prima ancora che vincesse le elezioni, nel pieno della campagna elettorale. Era il settembre 2022. E la toga rossa si rendeva autrice di un post al veleno contro la premier e sua figlia. Un comportamento che la dice lunga e che conferma la tendenza di una parte politicizzata della magistratura. Una vera e propria piaga per l’Italia".